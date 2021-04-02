شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وهانى شاكر وأشرف زكى وإلهام شاهين فى عزاء ابنة جومانا مراد (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد، منذ قليل، عدد من نجوم الفن على عزاء ابنة الفنانة جومانا مراد، والذى يقام بمنطقة الزمالك بجوار المعهد السويسرى، وكان من ضمنهم، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وليلي علوي، وإلهام شاهين ولبلبة وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ونهال عنبر ودينا وسوزان نجم الدين، وكندة علوش وأحمد رزق، وحرص الحضور على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وكانت ابنة الفنانة جومانا مراد، قد توفيت يوم الاثنين الماضى، وأعلنت جومانا عن الوفاة من خلال نشر صورة لابنتها الراحلة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.