زوجة خالد أرجنيش تعلن حملها للمرة الثالثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بشكل مفاجئ، أعلنت الممثلة التركية بيرجوزار كوريل انسحابها من مسلسلها الجديد “عرض دموي”، التي كانت تستعد لتصويره لمصلحة منصة “اكسان”، عازية السبب لحملها بطفلها الثالث من زوجها الممثل خالد أرجنيش.

ونشرت كوريل، بياناً عبر خاصية الستوري على صفحتها على “إنستغرام”، أشارت فيه الى أنها بقيت مدّة ثلاث سنوات بعيدة عن الشاشة، وكانت تستعد للعودة بمسلسل “عرض دموي”، حيث استعدت لأشهر مع فريق العمل وحصلت المفاجأة، أنها تحمل جنيناً في بطنها.

وأضافت: “الحمل ليس مانعاً للتصوير”، ولكن بسبب “ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مواقع التصوير، ولأن تاريخ التصوير ليس ثابتاً، وبسبب تغيير البنية الجسدية خلال الحمل، فإنّ ذلك لن يتوافق مع الشخصية التي أجسدها”.

لذلك لن تشارك كوريل في العمل، مشيرة الى أنّها من ناحية مولودها ومن ناحية أصدقائها وفريق العمل، ليس سهلاً عليها تركهم والانفصال.

وشكرت كل فريق العمل وتمنت لهم التوفيق، على أمل الاجتماع في عمل جديد.

يشار إلى أنّ بيرجوزار، كانت وضعت طفلها الثاني منذ أكثر من عام، وأطلقت عليه اسم هان، أما ابنها الأكبر علي، فيبلغ من العمر عشر سنوات.