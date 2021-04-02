أطباء نفسيون وسيرة ذاتية.. أصالة تكشف أسراراً جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الفنانة أصالة، أمس الأربعاء جمهورها بظهورها خلال أول لقاء إذاعي لصالح محطة مصرية، كاشفة عن أنّها كانت تتناول أدوية مضادّة للاكتئاب، ما أدّى إلى إصابتها بصداع مستمر.

وأضافت أنّها استعانت بثلاثة أطباء نفسيين، لكي يساعدوها على حل أزماتها الشخصية.

كما تحدّثت عن أنّها تحضّر خلال الفترة الحالية، لكتابة مذكراتها الشخصية، ويساعدها فيها أصدقاؤها المقرّبون، وستنشرها قريباً.

وكشفت عن أمور أخرى منها أنّها ستغني ثلاث شارات مسلسلات في موسم رمضان المقبل، هي “قصر النيل” بطولة دينا الشربيني، و”حرب أهلية” للفنّانة يسرا، و”بنت السلطان” لروجينا، مؤكدة أن اتخاذها خطوة التمثيل باتت قريبة بتعاونها مع المنتج محمد مشيش. كما أوضحت أنّها تعاملت مع أزمة كورونا بعدم خوف، وكانت منشغلة خلال الموجة الأولى بأزمة انفصالها عن زوجها طارق العريان.