شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يُبكى المشاهدين ويشوقهم لـ"ضل راجل" بصوت أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى، الأغنية الدعائية لمسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، والأغنية من غناء المطرب أحمد سعد، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناة الحياة، ونشرت البرومو عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام"، وكتبت: "يا سندي انتي وقوتي يا كل شىء .. عملتي فيا ايه"، أغنية مسلسل ضل راجل في رمضان 2021.

ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب كلماتها التي تعبر عن مشاعر حب الأب لابنته متضمنة عددا من مشاهد النجم ياسر جلال وحزنه الكبير على ابنته بعد دخولها المستشفى بسبب تعرضها لحادث ما، وهو ما تسبب في بكاء المشاهدين لهذه الأغنية والمشاهد التي رصدت أيضا محاولة النجم ياسر جلال استرداد حق ابنته مهما كلفه الثمن ضمن أحداث المسلسل في إطار تشويقى.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على قناة الحياة، حيث نشر تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو المسلسل ، وكشف البرومو عن ملامح القصة التي تدور حولها أحداث العمل.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.