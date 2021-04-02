شكرا لقرائتكم خبر عن 27 أمسية موسيقية وغنائية فى الأوبرا خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 27 عرضاً يبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساء، يتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى فرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية منها 10 حفلات على مسرح النافورة الذى يشهد لأول مرة أمسيات الأوبرا خلال الشهر المعظم يحييها كل من النجم محمد منير ، نسمة عبد العزيز ، مركز تنمية المواهب (عرض الليلة الكبيرة)، الموسيقات العسكرية ، مدحت صالح ، دينا الوديدي ، نوران ابو طالب ، المنشد ياسين التهامي بالإضافة إلى التونسية غالية بن علي وفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي اللذان يقدمان أيضا عرضين علي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

كما يستضيف المسرح الصغير 3 سهرات إسلامية تضم ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميز دول الفلبين ، إندونيسيا وفلسطين.

هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للأوبرا على مختلف مسارحها ويضم 12 حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، وثلاث حفلات لمركز تنمية المواهب ، وفرقة تراث سيد درويش ، وحفل عيد القيامة لكورال أم النور ، وحفلين لفرقة الإنشاد الدينى ، وأوركسترا الكونسرفتوار ، وفعاليتين لنادى سينما الأوبرا، إلى جانب حلقة من سلسلة وهابيات.