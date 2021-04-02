بالصور| هالة صدقي وجمال ومدحت العدل في عزاء ابنة جومانا مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

شهد عزاء ابنة الفنانة جومانا مراد، الطفلة "ديانا"، والذي أقيم في فيلا بمنطقة الزمالك، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن والإعلام.

وكان من بين الحضور: "الفنانة هالة صدقي، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، المذيعة بوسي شلبي، الفنانة كارول سماحة، الفنانة كندة علوش، الفنانة دينا، الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان".

كما حضر العزاء: الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنانة الكبيرة لبلبة، الفنانة التونسية دُرة زروق وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، الفنانة بشرى، وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل، الفنانة نهال عنبر، الفنانة سوزان نجم الدين، الفنانة عبير منير، الفنان أشرف زكي، الفنانة أميرة فتحي.

العزاء بدأ من عصر الجمعة ويستمر حتى الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك في منطقة الزمالك بجوار المعهد السويسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

جومانا مراد أعلنت وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، يوم الاثنين الماضي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوك، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير".