بالصور| كندة علوش وكارول سماحة تقدمان العزاء في ابنة جومانا مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الفنانة كارول سماحة على تقديم واجب العزاء في ابنة الفنانة جومانا مراد، وتواجدت في العزاء الذي مازال مُقاما حتى الآن في فيلا بمنطقة الزمالك.

كما حضرت منذ قليل الفنانة كندة علوش، وشهد العزاء توافد عدد كبير من نجوم ونجمات الفن والإعلام، بينهم: "الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، الفنانة نهال عنبر، الفنانة عبير منير، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنانة الكبيرة لبلبة، الفنانة التونسية دُرة زروق وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، الفنانة بشرى، وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل، الفنانة دينا، الفنانة سوزان نجم الدين.

العزاء بدأ من عصر الجمعة ويستمر حتى الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك في منطقة الزمالك بجوار المعهد السويسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

جومانا مراد أعلنت وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، يوم الاثنين الماضي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوك، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير".