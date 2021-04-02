بالصور| إلهام شاهين وهالة سرحان ونهال عنبر في عزاء ابنة جومانا مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

وصلت قبل قليل، الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، إلى منطقة الزمالك، لتقديم واجب العزاء في ابنة الفنانة جومانا مراد، الطفلة ديانا.

وشهد العزاء المُقام في فيلا بمنطقة الزمالك، وصول الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنانة الكبيرة لبلبة، الفنانة التونسية دُرة زروق وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، الفنانة بشرى، وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل، الفنانة نهال عنبر، الفنانة أميرة فتحي، الفنان أشرف زكي.

العزاء بدأ من عصر الجمعة ويستمر حتى الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك في منطقة الزمالك بجوار المعهد السويسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

جومانا مراد أعلنت وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، يوم الاثنين الماضي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوك، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير".