كيف احتفل أحمد داوود وعلا رشدي بعيد زواجهما ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد داوود على مشاركة متابعيه، احتفاله بعيد زواجه بصحبة زوجته الفنانة علا رشدي وأولاده.

ونشر داوود، صورا تجمعه بهم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد زواج سعيد سنتوتي.. كل سنة وإحنا مستحملين بعض ومع بعض طول العمر إن شاء الله".

فيما كتبت الفنانة علا رشدي عبر حسابها على إنستجرام: "التوقعات مقابل الواقع .. زي النهاردة كان يوم فرحنا ومن ساعتها عينك ماتشوف إلا النور.. يا رب العمر كله حبيبي بنتوتي".

وكانت الفنانة علا رشدي، قالت في وقت سابق ببرنامج "صاحبة السعادة"، إن أول لقاء بينها وبين زوجها الفنان أحمد داوود كان في مركز الإبداع، وهي تدرس التمثيل والرقص، وفي عرض رقص "عنبر واحد" رقصت صالصا معه.

فيما قال الفنان أحمد داوود، إن أهل علا رشدي وأهله كانوا مختلفين، فشعر بالإحباط، ووصل لحل وسط أن يترك الموضوع، وجمع والد علا رشدي زوجته ووالده، وتعرفا على بعضهما والمشاكل تم حلها، مضيفا: "عزمونا على الغدا عندهم في البيت.. كنت أنا وأهلي وكنت متوقع أن يكون خناقة بين والدي ووالد علا، ولكن الحمد لله تمت قراءة الفاتحة".