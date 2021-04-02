بالصور| دينا تصل عزاء ابنة جومانا مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الفنانة دينا على تقديم واجب العزاء، للفنانة جومانا مراد، في ابنتها الطفلة "ديانا".

وشهد العزاء المُقام في فيلا بمنطقة الزمالك، منذ قليل وصول الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنانة الكبيرة لبلبة، والفنانة سوزان نجم الدين.

ومن بين الذين حضروا عزاء ابنة جومانا مراد، النجمة التونسية دُرة زروق وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، الفنانة بشرى، وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل.

العزاء بدأ من عصر الجمعة ويستمر حتى الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك في منطقة الزمالك بجوار المعهد السويسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

جومانا مراد أعلنت وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، يوم الاثنين الماضي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوك، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير".