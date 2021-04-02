نجل عمرو محمود ياسين ينشر صورة من مشاجرة في "اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان محمود ياسين نجل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين صورة جديدة من مشهد له بمسلسل "اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، عبارة عن مشاجرة.

واكتفى محمود في تعليقه بكتابة اسم المسلسل "اللي مالوش كبير".

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وشارك محمود عمرو ياسين في دراما رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة" بطولة: ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، غادة طلعت، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.