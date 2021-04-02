ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة حب الموسيقار حسن أبوالسعود وزوجته "نيفين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الجمعة 2 أبريل، ذكرى ميلاد الموسيقار والملحن حسن أبو السعود، إذ أنه من مواليد 1948، ولد بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لأب يعمل كعازف لآلة الكلارينيت، ثم رئيسًا لإذاعة ليبيا.

حسن من خريجي كلية التجارة جامعة القاهرة، بدأ حياته المهنية كعازف أكورديون في فرقة "صلاح عرام" الموسيقية، لكنه ترك الفرقة وسافر إلى اليابان بصحبة فرقة "رضا".

تدرج "أبو السعود" في العمل النقابي، حتى أصبح نقيبًا للموسيقيين عام 2004، ولحن لمعظم مطربي عصره، مثل: هاني شاكر، محمد منير، راغب علامة، خالد عجاج، سميرة سعيد، ووضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية، مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (البيضة والحجر) 1990، (على سبايسي) 2005، وتوفي بالقاهرة في 17 أبريل 2007 نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية من جراء مضاعفات مرض السكر بسبب وزنه الزائد.

نرصد لكم قصة الحب التي جمعت بين حسن أبو السعود وزوجته نيفين جمال الدين، وأثمرت عن إنجاب 3 أبناء (رنا ورشا وعلي)، وذلك في التقرير التالي:

قالت نيفين زوجة الموسيقار والملحن حسن أبو السعود بأحد اللقاءات التليفزيونية النادرة التي جمعت بينهما: "اتعرفت على (حسن) عن طريق أصدقائنا، و(حسن) بالنسبة لي حاجات كتير جدًا غير إنه زوجي، فهو صديق عزيز جدًا، وأنا مش بأخد العلاقة بينا زي كل الناس ما بتتعامل بمنطق الزوج والزوجة .. لأ.. (حسن) أخويا وصاحبي، وأنا معنديش إخوات أولاد، وعندي أخت واحدة بس، فـ (حسن) بالنسبة لي أخويا الكبير وحبيبي، وكل حاجة ليا في الدنيا".

وأضافت نيفين: "عمري ما حسيت أبدًا بفارق السن بيني وبين (حسن)، ودايمًا بقوله (أنا مخي أكبر من مخك في حاجات كتير)".

فيما قال حسن أبو السعود: "جيت في مرة، قولتلها عايز أقابل بابا.. فردت عليا: (طب كلمه)، وفعلاً: "كلمته على التليفون وحددت ميعاد أروحله فيه البيت، وخدت معايا في اليوم ده، واحد صديقي كوميديان جدا ويُدعى (محمد أحمد) وهو مهندس ميكانيكا، وإحنا أصحاب اوي من أيام الطفولة، ووقتها أُمي كانت في ليبيا ووالدي كان متوفي، واخويا الكبير كان مشغول".

وأضاف: "روحت بنفسي وعرفته بيا، وقولتله أنا إنسان مُعتمد على نفسي، وبشتغل وأنا عندي 16 سنة، وبعدين هعرفك طبعا بعيلتي، بس أنا عايز أطلب إيد (نيفين) .. مامتها عارضت شوية في الأول بسبب فارق السن بينا، لأني أكبر من (نيفين)".