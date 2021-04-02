أحمس وحتشبسوت وأخناتون.. فنانون عرب قدموا تاريخ الفراعنة على الشاشة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه أنظار العالم، السبت، إلى ميدان التحرير في القاهرة، حيث ينطلق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط.

وأعدت وزارة السياحة والآثار المصرية برنامجا حافلا لهذه المناسبة الفريدة، إذ يرافق الموكب باقة من نجوم التمثيل والغناء، أبرزهم: يسرا، محمد منير، حسين فهمي، هند صبري، خالد النبوي، أحمد حلمي، منى زكي، آسر ياسين، أمينة خليل وليلى علوي.

ودائماً ما كنت مصر الفرعونية مصدر إلهام لكثير من صُنَّاع السينما الذين تحمَّسوا لتقديم أفلام عن هذه الحضارة العظيمة.

وتسلَّط ”الخليج 365”، في السطور التالية، الضوء على أشهر الفنانين العرب الذين قدَّموا شخصيات فرعونية على الشاشة.

هند صبري





تحمَّست الفنانة التونسية هند صبري لتجسيد شخصية الملكة حتشبسوت في فيلم "الكنز" (إنتاج 2017، بطولة محمد رمضان وإخراج شريف عرفة).



وعن هذا الدور قالت هند صبري إنها قرأت عن تاريخ هذه الملكة العظيمة وتمنّت أن تتقمص شخصيتها، وعندما تمَّ ترشيحها للدور لم تتردد ووافقت على الفور.

ويرصد الفيلم صراع الملكة حتشبسوت مع رجال الدين الذين رفضوا صعودها إلى الحكم وحاولوا الإطاحة بها.

عبدالعزيز مخيون





قدَّم الفنان المصري عبد العزيز مخيون في فيلم "الكنز"، شخصية الحكيم "آني" صاحب الآراء الفلسفية العظيمة، الذي نادى كثيراً بتوحيد الإله، ووقف بجانب الملكة حتشبسوت ضد مؤامرات رجال الدين.

هاني عادل





شارك الفنان هاني عادل في فيلم "الكنز" من خلال شخصية المهندس المعماري الفرعوني "سننموت"، الذي شيّد العديد من المسلات الفرعونية والمعابد، وقيل إنَّه أحب الملكة حتشبسوت، وهو الذي تولّى بناء مقبرتها.

سلاف فواخرجي





قدَّمت النجمة السورية سلاف فواخرجي شخصية الملكة كليوباترا السابعة في مسلسل طويل من تأليف قمر الزمان علوش، وإخراج وائل رمضان، وشاركها البطولة يوسف شعبان، فتحي عبدالوهاب، ومحيي إسماعيل.

أحمد عبدالعزيز





لعب الفنان أحمد عبدالعزيز في المسلسل المصري الشهير "لا إله إلا الله" شخصية الملك أخناتون وهو فرعون من الأسرة الـ18، حكم مصر 17 عاماً، وعرف عنه رفضه تعدد الآلهة ودعا للتوحيد.



وقدَّم أحمد عبدالعزيز الشخصية بأداء رائع رغم تواضع الإمكانيات في مرحلة الثمانينيات، وشاركه البطولة عبدالله غيث، أحمد بدير، إيمان الطوخي ومحسنة توفيق.

عمرو يوسف

تحمَّست شركة الإنتاج المصرية "سينرجي" هذا العام لتقديم عمل عن مصر الفرعونية، لذا أنتجت مسلسلاً بعنوان "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ.

ويجسِّد النجم عمرو يوسف في المسلسل شخصية الملك أحمس طارد الهكسوس من مصر، وسيعرض العمل في رمضان المقبل.