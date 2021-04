شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر تتبرع بـ 500 ألف دولار لمساعدة مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرعت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر بمبلغ ضخم لمساعدة مرضى السرطان، و هو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة أبرزها " ديلى ميل " و " بيبول "، فقد تبرعت كيلى جينر البالغة من العمر ( 23 عاما ) بـ 500 ألف دولار لمساعدة مرضى السرطان فى سن المراهقة تكريما لصديقها هارى هدسون الناجى من مرض السرطان .

أشار التقرير المنشور فى موقع " بيبول " أن تبرع كيلى جينر بالإضافة إلى المساعدة المالية التي قدمها روجر دالتري وبيت تاونسند ساهم فى بناء مكان جديدة للمراهقين الذين يخضعون للعلاج من مرض السرطان.





كانت دائما كيلى جينر بجانب هدسون وهو يكافح سرطان الجهاز اللمفاوى ، والذى نجح فى التغلب عليه ، و قال هدسون فى بيان : "أنا ممتن جدا لصداقة كيلى والتأثير الذى أحدثته على حياتى ورحلتى مع السرطان .. لقد كانت دائما موجودة من أجلى ، وأردنا معا اكتشاف طريقة للتواجد لمساعدة الشباب الآخرين الذين يكافحون هذا المرض.

وتابع : تمكنا من المساهمة بأول صالة تحمل عنوان " Hey، I'm Here For You Teen " فى مستشفى للأطفال فى فاندربيلت و هي مساحة مريحة للشباب الذين يخضعون للعلاج لمتابعة شغفهم " .