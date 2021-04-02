شاهدوا طارق لطفي “إرهابي” في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لـ”القاهرة كابول” البرومو الرسمي للمسلسل، وهو من بطولة بطولة الفنان طارق لطفي، ومقرراً عرضه في الموسم الرمضاني المرتقب 2021.

ويتضح من البرومو أن قصة المسلسل مبنية على حلم لأربعة أطفال تفرقت بهم السبل في اتجاهات مختلفة ما بين السلطة والمال والتشدد وتبني أفكار الجماعات المتشددة.

ويظهر لطفي بلحية يكسوها الشيب وثياب زعماء التنظيمات الإرهابية، حيث يتزعم تنظيماً متطرفاً يعيش في الجبال، ورغم ذلك يستعين بعصا.

ويضم الإعلان الترويجي أبطال المسلسل الذي يدور حول محاولة درامية لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب.

“القاهرة كابول” بطولة طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، وشيرين. ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.