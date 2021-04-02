كندة علوش تحكي أغرب موقف تعرّضت له في حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حلت النجمة كندة علوش ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامجه “سهرانين”، الذي يقدمه على قناة dmc، حيث كشفت عن أغرب موقف تعرضت له في حياتها، أثناء تصوير مسلسل “نزار قباني” في إسبانيا.

قالت كندة إن فريق العمل تلقى دعوة للعشاء من أحد رجال الأعمال السوريين، الذي لم تكن قد سمعت به من قبل، ورفضت الذهاب مع زملائها، لكن أمام إصرار باقي الممثلين اضطرت لقبول الدعوة.

وأضافت أن رجل الأعمال ظل يتحدث عن ذكرياته في سوريا التي لم يزرها قبل سنوات، ثم بدأ يحكي قصصًا من حياته.

وأشارت إلى أنها كانت لا تمنح الرجل أي اهتمام حتى بدأ في سرد قصة عن سبب عقدته من الزواج، بعد قصة حب فاشلة مرت بها شقيقته، وظلت مرتبطة بطبيب أسنان لمدة سنوات، لكن فور انفصاله عنها تزوج من امرأة أخرى وأنجب عدة أبناء، فيما رفضت شقيقته الزواج، وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أنها اكتشفت أن الشخص المقصود هو والدها، بسبب معرفتها بتفاصيل القصة التي حكاها لها من قبل، وكان رجل الأعمال لا يعرف اسمها، كونها كانت ممثلة صاعدة وقتها وغير مشهورة، وعند ذكر اسمها واسم والدها، شعر بالذهول ودخل في نوبة بكاء.

وتابعت أنها طلبت من الرجل أن يتصل بشقيقته -حبيبة والدها السابقة- وفور أن قالت لها اسمها، دخلت السيدة هي الأخرى في نوبة بكاء، وطلبت منها إعطاء الهاتف لشقيقها، وبعد ذلك الموقف تعامل الرجل معها بكرم شديد هي وباقي فريق العمل، تقديراً للمعرفة القديمة التي تربطه بوالدها.