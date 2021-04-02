من توعّدت أصالة بالقول: “هضربه بالبوكس”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حلّت الفنانة السورية أصالة ضيفةً على برنامج “عيشها بإنرجي” الذي يقدّمه كلٌ من وائل منصور ومنة عامر عبر أثير إذاعة “إنرجي”. وخلال الحلقة أدلت بالعديد من التصريحات اللافتة. إذ قالت إنها لا تحب مناداتها باسمها الحقيقي وتفضّل عليه اسم “صولا”. كما أشارت إلى أنها لا تحب أن تُسأل عن عمرها، لأن هذا أمر خاص، ولا فائدة من معرفة عمر أي شخص، موضحةً: “لو حد سألني عن عمري هضربه بالبوكس محدّش هيستفيد حاجة من عمري”.

وكشفت أنها كانت تتناول أدوية مضادة للاكتئاب وأنها توقفت عن ذلك، مع الإشارة إلى أن هذا جعلها تعاني من الصداع ودفعها إلى استشارة 3 أطباء نفسيين.

كذلك تحدثت عن ظهور الشيب في شعرها، لافتةً إلى أنها لا تتأقلم معه، وهي لذلك صبغت شعرها مرات عدة.

وتطرقت أصالة أيضاً إلى الإجراءات التي اتخذتها في ظل انتشار فيروس كورونا، لافتةً إلى أن هذا تزامن مع أزمتها الخاصة التي وصفتها بـ”كورونتي الخاصة”.

كذلك أشارت خلال اللقاء إلى أنها تكتب مذكّراتها الخاصة بالتعاون مع صديق مقرّب منها. كما ذكرت أنها قررت خوض تجربة التمثيل بالتعاون مع المخرج محمد حشيش.