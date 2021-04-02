"موسى" لـ محمد رمضان على MBC1

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دبي: على طريق الشقاء والفقر والمعاناة يحلم موسى بالنجاح والثراء، ويسعى لتحقيق حلمه خلال فترة حرجة من تاريخ مصر والعالم إبّان الحرب العالمية الثانية. إنتقامه لدم أخيه يجعله طريد العدالة، وملاحقة الاحتلال البريطاني له تجعله من مطاريد الجبل. ولاحقاً ينفجر غضبه لحادثة جديدة تصيب فرداً آخر من أفراد أسرته فتقلب عالمه رأساً على عقب، فهل يتحوّل من ضحيةٍ إلى جلاّد في الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والأكشن "موسى" على MBC1 في رمضان.

بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، منذر رياحنة، هبة مجدي، صبري فواز، رياض الخولي، وآخرين. قصة الكاتب ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة. فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" تزامناً مع عرضها على 1MBC..

سمية الخشاب: هاشتاغ "المَلبن" أطلقَ جماهيرية العمل قبل حتى بدء عرضه على الشاشة

"حلاوتهم" هو اسم الدور الذي تلعبه سمية الخشاب في "موسى"، حيث تطل على الجمهور مرتديةً الحلي الذهبية من الأساور والعقود "الغوايش"، و"اليشمك" و"الملاية" على النحو الذي يعكس طبيعة المكان والحقبة الزمنية التي يقدمها العمل في أربعينيات القرن الماضي.

تثني سميّة الخشاب على التفاصيل الجمالية للشخصية التي تقدمها، إضافةً إلى روعة المَشاهد البصرية في تلك الفترة الزمنية. وتضيف: "حلاوتهم هي نموذج جميل للسيدة المصرية، من الرقة والأنوثة الممزوجتيْن بالأصالة والمبادئ والمواقف الثابتة.. هي خير تجسيد لما نسمّيه باللجهة المصرية (الجدعنة)."

وفيما تُشيد سمية الخشاب بإبداع الكاتب ناصر عبد الرحمن في رسم ملامح الشخصيات عموماً، وشخصية حلاوتهم خصوصاً، تلفت إلى تميز المخرج محمد سلامة وتصف أداءه بـ "العالمي" ولا سيما طريقة توجيهه للممثلين ورؤيته للشخصيات في سياقها الدرامي. وحول علاقة حلاوتهم بـ موسى والشخصيات الأخرى في العمل، توضح سمية الخشاب: "حلاوتهم هي شقيقة موسى (محمد رمضان) وتملك تأثيراً كبيراً على حياته وشخصيته، والعكس بالعكس، إضافةً إلى تأثيرها في مجرى أحداث العمل. هي كذلك شقيقة الفنان (سيد رجب) وتجمعها به الكثير من المَشاهد المؤثرة."

أخيراً تشدّد سمية الخشاب على ما تصفه بـ "الكيمياء مع الفنان محمد رمضان"، وتختم: "رغم أنها المرة الأولى التي نعمل فيها معاً، لكن يبدو أن مسلسل موسى كان التوقيت الأمثل لهذا اللقاء..آمل أن نكون قد وُفّقنا في تقديم عمل استثنائي بجميع المقاييس، إذ يبدو من المتابعة الأولية للسوشيال ميديا أن شخصيتَي حلاوتهم وموسى بدأتا فعلاً بحصد إقبال جماهيري قبل حتى بدء عرض العمل على الشاشات، ولا سيّما حينما وصف محمد رمضان شخصية حلاوتهم بـ "المَلبن"، لتنطلق بعدها سلسلة من التعليقات الجميلة تحت "هاشتاغ" المَلْبن. أنا متفائلة للغاية، ولديّ ثقة كبيرة بنجاح العمل."

سيد رجب: علاقتي بـ محمد رمضان قديمة

يقدم سيد رجب دور المعلّم "وهبة" أحد معلمّي وسط البلد، ويضيف: "تقديم شخصية عاشت في حقبة الأربعينات والخمسينات هو أمر مختلف، إذ يحتاج إلى تحضير من نوع خاص، فعليك أن تعي شكل اللغة المختلفة، وتفاصيل الشخصية، إضافةً إلى معرفة مشاعر الناس وطريقة تفكيرها في تلك الفترة، سيّما وأن أحداث مسلسل موسى تجري في ثلاثة أماكن مختلفة هي الصعيد والقاهرة والاكسندرية.. أي أن الكاتب ناصر عبد الرحمن يسلّط الضوء على كل مصر في تلك الحقبة" وحول تعاونه مع الكاتب ناصر عبد الرحمن والمخرج محمد سلامة، والنجم محمد رمضان، يوضح سيد رجب: "سررتُ جداً بالتعامل مع المخرج محمد سلامة للمرة الأولى فالمَشاهد مؤثرة للغاية ورؤيته الإخراجية مميزة، وكذلك الأمر بالنسبة للكاتب ناصر عبد الرحمن الذي يتواجد معنا في اللوكيشن طوال مراحل التصوير، مما يمنح ثقة إضافية للممثلين، وخاصةً عندما يعلمون أن من رسم الشخصيات التي يؤدّونها متواجد بينهم. أما علاقتي بـ محمد رمضان فقديمة بحكم تعاوننا في عدة أعمال سابقة، لذا فهناك نوع من الراحة في التعامل بيننا، إضافةً إلى أننا نفهم بعضنا جيداً من النظرات."

• يعرض "موسى" على MBC1 في رمضان بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، منذر رياحنة، هبة مجدي، صبري فواز، رياض الخولي، وآخرين. قصة الكاتب ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، كما تُعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" تزامناً مع عرضها على 1MBC.

