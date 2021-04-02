شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء ابنة جومانا مراد فى الزمالك ووفاء عامر ودرة أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء ابنة الفنانة جومانا مراد بمنطقة الزمالك ، وحرص على التواجد وتقديم واجب العزاء كل من الفنانة درة وزوجها ووفاء عامر وبشرى، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وتتلقى واجب العزاء الفنانة جومانا مراد.

وكانت ابنة الفنانة جومانا مراد، قد توفيت يوم الاثنين الماضى، وأعلنت عن الوفاة من خلال نشر صورة لابنتها الراحلة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة ".