شكرا لقرائتكم خبر عن برومو نسل الأغراب يقترب من 8 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد برومو مسلسل نسل الأغراب ما يقارب من 8 ملايين مشاهدة، وذلك من خلال حساب قناة on على فيس بوك، حيث يعرض المسلسل بشكل حصرى على on فى رمضان المقبل.

يواصل النجم أحمد السقا تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، والذى يشاركه فى بطولة العمل النجم أمير كرارة، ويعتبر من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يكثف مخرج العمل محمد سامى التصوير للانتهاء منه تماما قبل انطلاق شهر رمضان.

والمسلسل يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.



نسل الأغراب

ويعد مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.