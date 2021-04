شكرا لقرائتكم خبر عن Sony تؤجل عرض Resident Evil : Welcome to Raccoon City والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت شركة Sony إصدار فيلم Resident Evil: Welcome to Raccoon City، حيث كان من المقرر عرض فيلم الرعب فى 3 سبتمبر، والان سيعرض فى 24 نوفمبر.

وكان قد تم تحديد عرض Resident Evil مسبقًا في 3 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذى من المتوقع أن تفتتح فيه Disney فيلم المغامرة Marvel "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"، فكان من المنطقي أن ترغب شركة Sony في فصل فيلم "Resident Evil" عن فيلم الأبطال الخارقين ، خاصة أن عودة السينما كانت بطيئة في الولايات المتحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة ، قامت الاستوديوهات باتباع لعبة الكراسي الموسيقية الخاصة بتاريخ الإصدار التى استمرت لمدة عام، بسبب الجائحة، فعلى سبيل المثال، سيطرح فيلم Liongate Spiral: From the Book of Saw لأول مرة قبل أسبوع مما كان متوقعًا في 14 مايو، كما أعلنت شركة Warner Bros مؤخرًا أن فيلم Mortal Kombat قد تم تأجيله لمدة أسبوع حتى 23 أبريل، وأيضا طرح "Black Widow" 9 يوليو.

وفيلم "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" مقتبس من سلسلة ألعاب فيديو يابانية تحمل نفس الاسم، ويعتبر استكمالا لسلسلة الأفلام التي تقدمها ميلا جوفوفيتش، تأليف وإخراج يوهانس روبرتس، وتدور أحداثه الفيلم في أواخر التسعينيات، من بطولة كايا سكوديلاريو.

وتستعد السلسلة لإصدار اللعبة القادمة بعنوان "Resident Evil Village" في 7 مايو المقبل، وذلك بعد 25 عاما من إصدار أول ألعابها في عام 1996.