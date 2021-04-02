55 صورة من عزاء ابنة جومانا مراد.. الأم تستقبل المعزين ودُرة وبشرى في مقدمة الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- هاني رجب

تستقبل النجمة السورية جومانا مراد، المعزين في ابنتها الطفلة الراحلة ديانا ربيع بسيسو، عصر اليوم الجمعة، بحديقة فيلتها بالزمالك.

وسيطر الحزن على جومانا مراد أثناء استقبالها المعزين، وظهرت في حالة انهيار تامة، واستقبلت الحضور والدموع في عينيها.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا عزاء ابنة جومانا مراد، النجمة التونسية دُرة زروق وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، الفنانة بشرى، وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل وغيرهم.

العزاء يقام بداية من عصر اليوم الجمعة وحتى الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك في منطقة الزمالك بجوار المعهد السويسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

جومانا مراد أعلنت وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، يوم الاثنين الماضي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوك، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير".

وتابعت: "يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وأنتِ طير من طيور الجنة يا أمي".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة جومانا مراد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد "من بطولة يسرا، حلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وخالد أنور وقمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج شركة "العدل جروب‎".