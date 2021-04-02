بالصور| عمرو سعد يواصل تصوير "ملوك الجدعنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، من إنتاج شركة صادق الصباح.

تأتي مشاركة عمرو في "ملوك الجدعنة" لتعيده للمنافسة بالدراما التليفزيونية في رمضان، بعد مسلسل "بركة" الذي عُرض قبل عامين، وبعد مشاركته كضيف شرف العام الماضي في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار".

تدور الأحداث حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما ثالث بمثابة العدو لهما ويدخلان معه في صراع.

يشارك في بطولة المسلسل: عمرو سعد، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت ومن تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.