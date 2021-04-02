سعيد حامد لـ"الخليج 365": "الأقصر للسينما الأفريقية" مهرجان مهم وأتمنى دعمه بصورة أكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصف المخرج الكبير سعيد حامد "الأقصر للسينما الأفريقية" بالمهرجان المهم، بالنسبة لدول القارة الأفريقية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن المهرجان يسمح بوجود منافسة بين مختلف دول القارة الأفريقية، ليقدموا أفضل ما لديهم في أعمالهم الفنية، للحصول على جائزة، حتى وإن كانت بسيطة لكن تمثل شيء مهم جدا.

وأكد سعيد أن الدورة العاشرة خرجت رغم الظروف الحالية والتي يمر بها العالم وانتشار كورونا، بصورة جيدة، متمنيًا أن يلقى المهرجان دعما أكبر في دوراته المُقبلة، مشددًا على أهميته في دعم السياحة وتوطيد العلاقات بين الدول الأفريقية.

وأثنى سعيد حامد على المهرجان وحرصه على خروج الدورة التي انقضت دورتها العاشرة قبل ساعات، بصورة منضبطة، كما أثنى على المسابقات والأفلام التي شاركت فيها، مؤكدا أنها كانت ذات مستوى جيد.

سعيد حامد هو واحد من أشهر مخرجي الأفلام الكوميدية، كان سببا في نجومية عدد كبير من نجوم الكوميديا، من أشهر أفلامه "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "همام في امستردام"، "حب في التلاجة"، "شورت وفانلة وكاب"، "جاءنا البيان التالي".