مي فاروق تكشف أسباب تفكيرها في الاعتزال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت المطربة مي فاروق، أسباب تفكيرها في الاعتزال خلال الفترة الأخيرة؛ قائلة: "كلنا بيجلنا لحظات نتعب ونيأس ونزهق، الواحد بيحاول في حاجات وبيلاقيها مقفلة، فجتلي لحظة أسأل نفسي.. هو أنا بعمل إيه وعشان إيه؟".

أضافت مي خلال مداخلة مع برنامج "القاهرة اليوم" عبر قناة "اليوم": "الناس بتجري ورا الناس اللامعة، وبترمي اللوم على أني حاصرة نفسي في حتة معينة وأني مقصرة، محدش يعرف إحنا بنتعب قد إيه عشان نثبت نفسنا ويتقال إن مصر فيها فن محترم".

تابعت: "أنا بسعى وبحاول كتير أفتح أبواب جديدة، يترد عليك في الأول طبعا ونتشرف وأنتِ أهم فنانة، وبعدين محدش يرد عليك ويتهرب، مبعرفش أجري على حد عشان مصلحة، والناس بتجري ورا مصلحتها، وده اللي بيوصل الواحد أنه يقول المشكلة فين".

وكانت مي فاروق كتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أنا بحب الغناء أوي، ويمكن كلكم عارفين من امتى بدأت، ولو النهاردة واحد بس عارف مي فاروق فده بفضل ربنا ووقفة أهلي ورايا طول عمري، لا ليّا شلة ولا صاحبة ده ولا بتقرب من ده عشان حاجة، كل محاولاتي كنت فيها أنا لا فلان سندني ولا علان كان له فضل عليّا".

أضافت: "أحب أقول لكم إني زهقت جدا، والمجال ده محتاج شِلل وصحوبيات، وأنا مش في الحتة دي، ومبعرفش اتقرب من حد عشان مصلحة، وطول منا كده مش هقدر أوصل للي أنا عايزاه.. ساعة الجد أنت اللي بتسعى وكمان بتحبط وأنا المفروض قوية ومش بستسلم ببساطة، بس أنا قرفت وزهقت وقربت أكره الغناء نفسه اللي ربنا ميزني بيه، وبفكر جديا أبعد عنه تماما لأني فعلا زهقت جدا وياريتني ما حبيت الغناء من صغري ولا كان ليا فيه أصلا".