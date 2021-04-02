بالصور: سرب من النحل يغزو سيارة متوقفة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ 38 دقيقة

تمكن سرب من النحل من الإستيلاء على سيارة رجل أمريكي كان قد ركنها في مرآب أحد المتاجر.

تفاجئ مواطن أمريكي في ولاية نيومكسيكو، من غزو سرب من النحل لسيارته بعدما تركها لـ10 دقائق فقط في المرآب، تاركا النافذة الخلفية مفتوحة قليلا.

ووصف جيسي جونسون، وهو رجل إطفاء ومسعف خارج الخدمة، تمت الإستعانة به لإخراج النحل، بأن الرجل كان يعاني من صدمة لأعداد النحل الكبيرة.

أحد الأشخاص هذا الأسبوع في ولاية نيو مكسيكو- أمريكا ترك إحدى نوافذ سيارته مفتوحة أثناء قيامه بجولة تسوقية سريعة، ليعود ويجد داخل السيارة سرب نحل بعدد يُقدر بـ15 ألف نحلة، لحسن الحظ تم استدعاء رجل إطفاء في طريقه للخدمة، طلبًا لمساعدته كونه ذو خبرة في تربية النحل.

وأشار جونسون إلى أن السرب، الذي بلغ وزنه الإجمالي نحو 1.5 كيلوغرام، ربما جاء من حاجز أو مزراب أو منزل في حي قريب، مضيفا إن النافذة المفتوحة للسيارة قدمت مكاناً جذاباً للنحل من أجل الاحتماء به وربما العثور على منزل دائم.

وأمضى جونسون حوالي 30 دقيقة لإخراج النحل بإستخدام صندوق خشبي دهن بزيت عشبة الليمون المعروف برائحته الشديدة الجاذبية للنحل.

ليضع النحل في الصندوق وينقله الى سيارته، حسب ما نقلت صحيفة nytimes.