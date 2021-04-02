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استقالة ضابط شرطة أميركي بعد إساءة معاملته لكلب بوليسي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

كلب بوليسي

استقال ضابط شرطة في مدينة سالزبوري بولاية نورث كارولينا الأمكية بعد نشر مقطع فيديو يظهره وهو يسيء معاملة كلب بوليسي أثناء التدريب، بحسب شبكة abc news.

وبعد تحقيق استمر أسابيع، أعلنت إدارة شرطة سالزبوري أنها خلصت إلى أن الضابط الذي تم تصويره في الفيديو، والذي تم تحديده باسم، جيمس هامبتون، “تصرف بطريقة تتعارض تماما مع تدريبه على التعامل مع كلاب الـK-9 وانتهك سياسة إدارة الشرطة”.

وقالت الشرطة في بيان: “أخذنا الإجراءات التأديبية بحق الضابط، وبعد جلسة إستماع للضابط هامبتون، قدم استقالته على الفور”، مؤكدة أنها لم تطلب منه الاستقالة.

وأظهر الفيديو ضابط الشرطة وهو يضع طوقا على الكلب المسمى “زول” ومن ثم يسحبه من رقبته ويدفعه نحو الأرض، ثم يقوم بتعليقه بالهواء وأرجحته حول ظهره وفوق كتفه، قبل أن يتجه نحو سيارة دورية وذلك بحسب abc news

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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