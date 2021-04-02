تعافي الفنان فضل شاكر من فيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن الفنان محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر، عن إصابة والدة خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا المستجد، ونشر عبر حسابه الشخصي على توتير ، تغريدة قال فيها: " الحمد لله ع سلامتك بابا الحمد لله تم شفاؤه من كورونا ، الله يشفي مرضاكم و يحمي أهلكم ".

يشار ان الفنان محمد شاكر يحرص دائما على طمأنة جمهور والده أولاً بأول. يذكر ان الفنان فضل شاكر عاد الان ليواصل نشاطه الفني، من خلال التحضير لعدد من الاعمال الغنائية.

كما احتفل جمهوره على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاده الذي يصادف الأول من نيسان.



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