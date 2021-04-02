قطع رأس ملكة جمال روسية على يد حبيبها

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"الخليج 365" من بيروت: لقيت أولغا شليامينا، ملكة جمال في روسيا حتفها بعد أن أقدم صديقها على قطع رأسها في جريمة مروعة بدافع ”الغيرة“، حيث خشي أن يؤدي نجاحها في المسابقة إلى مغازلة رجال آخرين.

وفي التّفاصيل، أبلغت عائلة الضّحيّة عن اختفاء ملكة الجمال البالغة من العمر (33 عامًا)، بعدما غابت عن منزلها خمسة أيام من دون أي علم أو خبر. وقد باشرت الشرطة عمليات البحث عن الشابة لتجدها جثّة مقطوعة الرأس ومشوّهة تحت ثلوج غابة مدينة نوفودفينسك شمال غربي البلاد.

واعتقلت الشرطة المحلية شريكها الذي يدعى فياتشيسلاف ويبلغ من العمر 40 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. حيث إعترف بفعلته.

وفازت أولغا مؤخرًا بمسابقة ملكة جمال محلية، والتي قيل إنها أغضبت صديقها فياتشيسلاف بسبب مخاوفه من أنها ستستخدم اللقب الجديد لجذب رجال آخرين.

ووُصفت علاقة أولغا به بأنها مضطربة بسبب الخلافات المتكررة، وأكد أقاربها أنها بدت مضطربة مؤخرًا.

والتقى العاشقان بعد زيجتين سابقتين فاشلتين لأولغا، وكانت علاقتهما ناجحة ومثالية في البداية حتى أصبح فياتشيسلاف عنيفًا للغاية.

لكن الضربة القاضية جاءت عندما دخلت أولغا في المسابقة المحلية، وبعد ذلك اتهمتها فياتشيسلاف بمغازلة زميل في العمل.

كما أكّد أصدقاء الضّحيّة تعنيفها المستمر على يد فياتشيسلاف بسبب غيرته الدائمة، وقالوا إنّها كانت تسعى دائماً لإنهاء علاقتها به قبل وفاتها.

وأكّد شاهد عيان أن الجاني أخذ الضحية إلى الغابة بحجّة القيام بنزهة، حيث هاجمها وقام بقطع رأسها وأخفى جسدها في الثلج.