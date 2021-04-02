شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مسرحية للأطفال وتكريم محمد الكحلاوى بساحة الهناجر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال برنامجه السنوى هل هلالك على المسرح المكشوف بساحة مركز الهناجر للفنون، والذى يضم فعاليات فنية وفكرية متنوعة، ويستمر في الفترة من 6 إلى 20 رمضان منها عرض الليلة الكبيرة، فقرات السيرك القومي، الموسيقى العربية، فنون شعبية، احتفالية القطاع بذكرى حرب العاشر من رمضان، أمسيات شعرية، إنشاد ديني وعروض مسرحية للأطفال إلى جانب تكريم اسم الفنان محمد الكحلاوي .

"الليلة الكبيرة " واحدة من أشهر الأعمال الفنية والتي قام ببطولتها نجوم مسرح العرائس وتأليف صلاح جاهين ،وموسيقى سيد مكاوى، وديكور مصطفى كامل ، وعرائس ناجى شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.

مخرج " الليلة الكبيرة " هو الفنان صلاح السقا هو والد النجم احمد السقا وقدم العديد من الأعمال الفنية التي أثرت في تاريخ صناعة الفن بمصر منها "حلم الوزير سعدون، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، "خرج ولم يعد" وفى الستينيات قدم أهم العروض المسرحية على الإطلاق وهو الليلة الكبيرة كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الشيخ سيد مكاوى، وظلت هذه المسرحية بارزة في التاريخ الفنى العربي حتى الآن.

وفى السبعينيات أخرج السقا عروضا منها مقالب صحصح وتابعه دندش، من أشعار الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، و"أبو على" تأليف الشاعر سيد حجاب، و"عودة الشاطر حسن"، "عقلة الصباع"، "الديك العجيب"، تأليف إيهاب شاكر، وحوار صلاح جاهين، "حكاية سقا" تأليف سمير عبد الباقي.