شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يصور "أحسن أب" فى مصر الجديدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان على ربيع تصوير أحداث مسلسله الكوميدى "أحسن أب" الذى يدخل به الماراثون الرمضانى هذا العام بأحد فنادق مصر الجديدة، حيث يجسد دورا جديدا ومختلفا عما قدمه فى أعماله السابقة، وينتمى العمل لنوعية الدراما الـ15 حلقة التى تظهر فى السباق الرمضانى هذا العام، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.

وكان تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح البوستر الرسمي للمسلسل وعلق على البوستر: "المتحدة بتغير مفهوم دراما رمضان.. أحسن أب.. دراما كوميدية من 15 حلقة من غير مط ولا تطويل".

وتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام أيضاً 3 مسلسلات أخرى من نوعية الـ 15 حلقة، وهى "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف وتأليف انجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، و"بين السما والأرض" المأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل نجيب محفوظ وبطولة هانى سلامة وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، ومسلسل "المدينة" بطولة دنيا سمير غانم وتأليف هشام جمال، وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة هاجر أحمد مسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وشارك في بطولته النجوم، ورانيا فريد شوقي، ورياض الخولي، ومي سليم، ومحمد عز.