شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت مع مجسدى شخصيتى هارى ووليام فى Spencer.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ديلى ميل" البريطانى عن الصور الأولى للأطفال الذين يجسدون ابنى الأميرة ديانا وليام وهارى، خلال مرحلة الطفولة، فى أحداث فيلم Spencer التى تقوم ببطولته النجمة كريستين ستيوارت، حيث أوضح الموقع، أنه وبعد فترة طويلة من بدء التصوير أسدل الستار أخيراً عن شخصيتى الأميرين هارى ووليام في الفيلم المنتظر.

وشوهدت الممثلة كريستين ستيوارت أثناء خروجها من السيارة التى كانت تستقلها مع الأطفال، وذلك خلال مشهد مماثل تماماً لما سبق وعاشته الأميرة ديانا مع أبناءها، كما أضاف الموقع، أن الابنين ظهرا بنفس لوك الأميرين هارى ووليام.



كريستين ستيوارت

ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا فى يوم من الأيام، وهى الفترة التى التف العالم كله حول الجدل المثار عن الأميرة الجميلة.



كريستين على اليمين فى حين الأميرة ديانا على اليسار

ويحمل الفيلم اسم "‪Spencer‬"، وهو اسم عائلة الأميرة ديانا، وجارى اختيار النجم الذى سيقوم بدورالأمير تشارلز، والذى يعتبر اختيارا صعبا حيث أن الأمير مازال على قيد الحياة، وتدور أحداث الدراما على مدار ثلاثة أيام في إحدى عطلاتها الأخيرة فى عيد الميلاد فى منزل وندسور.



صور من كواليس الفيلم



الطفل الذى يلعب دور هارى

يذكر أن الأميرة ديانا انفصلت عن الأمير تشارلز فى عام 1992، وطلقت منه بعد 4 سنوات من تلك الخطوة غير المسبوقة فى العائلة المالكة البريطانية، وتوفيت ديانا عام 1997 في باريس في حادث مروري، وكان عمرها 36 سنة.



ستيوارت فى مشهد من كواليس الفيلم

ويعد الفيلم من بين أول إنتاجات الأفلام البريطانية - إن لم يكن الأول - التي يتم تصويرها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، في نتيجة مفاجئة، أكد المنتج بول ويبستر، أنه لم تكن هناك حاجة لتأشيرات الممثلين وطاقم العمل من المملكة المتحدة، وهو أمر كان متوقعًا نتيجة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.