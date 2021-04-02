شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يقترب من انتهاء تصوير "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب النجم يوسف الشريف من انتهاء تصوير مسلسله "كوفيد 25" المقرر أن ينافس به فى موسم شهر رمضان المقبل، ويتبقى له أسابيع قليلة وينتهى من التصوير بشكل نهائى، ويدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج استعداداً للعرض خلال الشهر المبارك، حيث يعرض المسلسل حصرياً على شاشة قناة ON.

ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامى خيال علمى ومن إخراج ياسر سامى، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى.