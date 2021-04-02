شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تنعى والدها: راح القلب اللى كان بيصبرنى على قسوة الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسنى، والدها الذى توفى منذ ساعات، معبرة عن حزنها الكبير لفقدانه، ونشرت صورة له معها بصحبة أبنائها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "راح القلب اللى كان بيصبرني على قساوة الدنيا، راح اللى كان كل ما يندهنى، يقولى يا بسمة حياتى بس الحقيقة إنه هو اللى كان حياتى كلها.. ربنا يرحمك يا أغلى من روحى يا أطيب أب فى الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



بسمة بوسيل



بسمة بوسيل مع والدها وابنائها

وتابعت بسمة بالدعاء لوالدها: "اللهم ارحم من عز على فراقه يا رب إن أبى أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعنى به يا رب العالمين.. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله ، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.. يا رب يا رحيم".



والد بسمة بوسيل

واختتمت بسمة دعاءها "ربى أنه ليس معى ولكنه فى قلبى فى دُعائى انتقل الى جوارك لكنه موجود فى كل تفاصيل حياتى؛ اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقى له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شىء فأرحم أبى رحمةً تطمئنّ بها نفسه، و تقرّ بها عينه.. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً".