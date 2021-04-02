شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى.. ينتهى من تسجيل تتر مسلسله الإذاعى الجديد "حزام ناشف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم محمد هنيدي مع الملحن محمد راجح في أغنية تتر مسلسله الإذاعي الجديد "حزام ناشف" التي يتم إذاعته في شهر رمضان المقبل، من كلمات سمر حسين أدم، وتوزيع الموسيقى هشام فرج، حسبما أكد ملحن الأغنية محمد راجح لـ"الخليج 365".
وكان النجم محمد هنيدى قد حل ضيفاً فى برنامج سهرانين الذى يقدمه النجم أمير كرارة ويذاع عبر قناة On، وقال خلال الحلقة، "تعرفت على الفنان الراحل علاء ولى الدين أولاً فى المعهد العالى للفنون المسرحي ثم تعرفت على أشرف عبد الباقى لاحقا فى الإسكندرية، وكنا نجتمع سوياً كل ليلة فى مركبة نيلية وكان صاحبها يدعى "عم أحمد"، وكان أشرف عبد الباقى الوحيد الذى معه سيارة، فكان يأخذنا ونذهب لأى مكان ولكن السهرة الأساسية هى مركب فى النيل".
وأشار هنيدي،"أثناء دراسته بالثانوية الرياضية فى استاد القاهرة وتحديدا قبل مباراة الأهلي والاتحاد بيوم، كنت متواجدا باستاد القاهرة ومعى اثنين من أصدقائى وافتعلت مشكلة أنا وزملائى ليقوم المسئول عنا بحبسنا يوم الخميس داخل الاستاد، وقال: شعرت بالفشل بسبب رد فعل الجمهور على أدائى في أحد أدوارى على المسرح حينما كنت أقدم دور جاد باللغة العربية الفصحى، فى مسرحية ألبير كامى واجتهدت فى حفظه ولكن الجمهور كان يضحك عندما أتكلم ".
واستكمل هنيدي خلال الحلقة، "جدى ترك لى ورث "صديري وعصاية" كذكرى منه، وانفعلت وقتها وألقيت المتعلقات على الأرض وقلت: "إيه الورث ده"، وهربت من المدرسة وأنا فى الصف الأول الثانوى، وذهبت أنا وأصحابى نشاهد فيلما للفنانة ماجدة فى السينما وتفاجأنا فى منتصف الفيلم بتوقفه وإذا بمدير السينما ومدير المدرسة فى قاعة العرض ويومها عاقبنا بأسبوعين رفد من المدرسة".