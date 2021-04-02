شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى.. ينتهى من تسجيل تتر مسلسله الإذاعى الجديد "حزام ناشف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم محمد هنيدي مع الملحن محمد راجح في أغنية تتر مسلسله الإذاعي الجديد "حزام ناشف" التي يتم إذاعته في شهر رمضان المقبل، من كلمات سمر حسين أدم، وتوزيع الموسيقى هشام فرج، حسبما أكد ملحن الأغنية محمد راجح لـ"الخليج 365".

وكان النجم محمد هنيدى قد حل ضيفاً فى برنامج سهرانين الذى يقدمه النجم أمير كرارة ويذاع عبر قناة On، وقال خلال الحلقة، "تعرفت على الفنان الراحل علاء ولى الدين أولاً فى المعهد العالى للفنون المسرحي ثم تعرفت على أشرف عبد الباقى لاحقا فى الإسكندرية، وكنا نجتمع سوياً كل ليلة فى مركبة نيلية وكان صاحبها يدعى "عم أحمد"، وكان أشرف عبد الباقى الوحيد الذى معه سيارة، فكان يأخذنا ونذهب لأى مكان ولكن السهرة الأساسية هى مركب فى النيل".