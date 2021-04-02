شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف وصبا مبارك دويتو فنى فى دراما رمضان.. من الصعيدى للفرعونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الثنائى النجم عمرو يوسف والنجمة صبا مبارك للمرة الرابعة فى مسلسل "الملك" الذى يجسد فيه عمرو يوسف شخصية "الملك أحمس"، ويعد أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

وقبل مسلسل "الملك" ، التقى عمرو وصبا في مسلسل "طايع" الذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2018، وكان من الأعمال الصعيدية وناقش قضية الثأر وجسد عمر شخصية طايع شاب تخرج فى كلية الطب لكن يطارده الثأر ويدخل نفسه السجن ليحمي نفسه وعائلته، من ثأر أولاد عسران ويقع فى دائرة تجارة الآثار ويحب مهجة التى جسدت شخصيتها صبا وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى ومها نصار وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.



صبا و عمرو فى طايع

مسلسل طايع

وقدم عمرو وصبا حكاية "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين"، وظهر عمرو فى الأحداث بشخصية رجب المتزوج من الفنانة الشابة نهى عابدين وفى نفس الوقت لديه علاقة حب مع صبا مبارك.



صبا مبارك و عمرو يوسف فى نمرة اتنين

وكانت بداية لقاء عمرو يوسف وصبا مبارك للمرة الأولى في فيلم "الثمن" الذى تم عرضه بدور العرض عام 2016 وشارك فى بطولة الفيلم صلاح عبد الله عبد العزيز مخيون، وأحمد عبد الله محمود، ومجدى بدر، وسهر الصايغ، وشريف باهر، من تأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام عيسوى.



عمرو و صبا فى فيلم الثمن

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصرى، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى ، محمد لطفى، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.



صبا فى مسلسل الملك