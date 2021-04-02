شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "آل هارون" يستأنفون تصوير مشاهد الفيلم المتبقية.. ومفاجآت فى أسماء ضيوف الشرف (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق عمل فيلم آل هارون تصوير عدد من مشاهد الفيلم الأخيرة، وذلك داخل مدينة الجيزة، وسط تواجد النجم الأردني منذر رياحنة، والنجمة عبير صبري، والنجم الشاب محمد عز.

وقال حسني محمود، منتج فيلم آل هارون، إنه من المقرر الانتهاء من مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الفيلم سيبهر الجمهور، إذ عملت الشركة على توفير كل الإمكانات اللازمة لإخراج عمل فني يليق بتاريخ السينما المصرية، بعيدا عن الابتذال أو الأفلام التجارية سريعة التحضير.

وكشف حسني، عن مفاجآت عديدة يشهدها الفيلم، سواء من حيث ضيوف الشرف أو أسماء مطربي ومنفذي موسيقى الفيلم التصويرية، مؤكدا أن الفيلم قد يكون متاح أمام الجمهور في دور العرض السينمائي خلال موسم الصيف الحالي.

وفيلم "آل هارون" أحد الأعمال الفنية التي يجري تصويرها حاليا، على الساحة الفنية، تمهيدا لعرضها قريبا في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائي إلى رفع بعض الأفلام بعد تدني عائداتها

من ناحية أخرى، بدأ المنتج حسني محمود، في التحضير للعمل التالي ضمن أعماله الإنتاجية، إذ أكد منتج "أل هارون" أن هناك أكثر من مشروع سينمائي وأكثر من عمل درامى من المقرر الاستقرار على مشروع منهم خلال الفترة المقبلة، للبدء فى تنفيذه عقب الانتهاء من تصوير فيلم "آل هارون" الجارى تصويره حاليا.

"آل هارون" يشارك في بطولتة نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبرى، وأحمد عبد الله، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، ويارا نور الدين والفنان حمدى هيكل، ومريم البحراوى، وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.