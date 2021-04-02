شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يغنى تتر مسلسل "هجمة مرتدة" لـ أحمد عز وهند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغنى الفنان مدحت صالح تترمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، المقرر عرضه رمضان المقبل حصرياً على قناة dmc، وانتهى مدحت صالح من تسجيل الأغنية الأيام الماضية، الأغنية متوافقه مع أحداث المسلسل فى إطار درامى مشوق، ومن المقرر طرحها كنوع من الدعاية للمسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.

والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويجسد أحمد عز، خلال أحداث المسلسل، شخصية سيف العربي، والذى يعمل مع جهاز المخابرات العامة المصرية، وينجح في فضح عدد من المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد الوطن، بعد أن يتم تدريبه على يد المخابرات المصرية.

من ناحية أخرى انتهى مدحت صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد بالكامل، والذى يتضمن أغانى "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شف، و"شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و"أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.