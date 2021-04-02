تامر حسني يكشف سبب وفاة والد بسمة بوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان تامر حسني والد زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ونشر تامر، صورة تجمعه به عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلّق: "توفي اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي.. الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها".

أضاف: "أنعم عليه ربنا بالأمراض وأنعم عليه أيضا بتحملهم، وتوفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم".

وكانت بسمة بوسيل، أعلنت وفاة والدها عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة إنه هو اللي كان حياتي كلها.. ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابعت: "اللهم أرحم من عز عليا فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت، ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين.. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا رب يا رحيم" .

وأضافت: "ربي أنه ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي؛ اللهم أرحم أبي بقدر اشتياقي له اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فارحم أبي رحمة تطمئن بها نفسه، وتقر بها عينه.. اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا".

بسمة بوسيل مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة، شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار أكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وهي زوجة المطرب تامر حسني.