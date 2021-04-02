خاص| ابنة محمد فريد تكشف تفاصيل بلاغ "المهن التمثيلية" ضد منتحلة شخصيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تقدمت نقابة المهن التمثيلية، ببلاغ للمحامي العام لنيابات 6 أكتوبر الكلية، ضد فتاة تنتحل صفة ابنة الفنان محمد فريد، وتحاول جمع تبرعات وتنشر أخبارا كاذبة باسمه.

وحمل البلاغ الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه، رقم 294 لسنة 2021 عرائض المحامي العام لنيابات 6 أكتوبر، وجاء فيه أن "السيدة ناهد فريد، وهي الابنة الوحيدة للفنان محمد فريد، فوجئت بسيدة تدعى (دينا) تقول إنها ابنة الفنان وتنشر شائعات عن مرضه وتروج لها من أجل جمع أموال وتبرعات".

وأضاف البلاغ، أن "هذا الأمر يضر بالحالة النفسية للفنان ونجلته، ويثير بلبلة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني، بالإضافة إلى تداول أخبار كاذبة، وهذا يعد جريمة إلكترونية تستحق عقاب مرتكبها".

ومن جانبها، قالت ناهد ابنة الفنان محمد فريد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الدكتور أشرف زكي، كلف شعبان سعيد محامي النقابة بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتحلة شخصية ابنة والدها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت: "لجأت للدكتور أشرف زكي في هذا الأمر تجاه الفتاة التي تنتحل شخصية ابنة والدي، وقرر تقديم بلاغ رسمي للمحامي العام والنائب العام"، وتابعت: "هذه الفتاة تنشر الفيديوهات والصور عبر جروبات عديدة، ولكن رغم تكذيبنا لها إلا أن هناك بعض الناس تتفاعل مع الأمر رغم عدم مصداقيته، والموضوع يأخذ شكل آخر من النصب على الناس".