"وجعلي قلبي".. كندة علوش تحكي قصة أول حب في حياتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت النجمة السورية كندة علوش، إن أول قصة حب في حياتها كانت مبكرة للغاية، حيث كانت في عمر الـ3 سنوات.

أضافت كندة، خلال حوارها مع النجم أمير كرارة، ببرنامج "سهرانين" عبر فضائية ON: "أنا حبيت بدري أوي، كان عندي 3 سنين، كان اسمه (عمار) وابن أصحاب أهلي، كنت متعلقة بيه وبفرح لما بيجي عندنا".

تابعت: "الفكرة الغريبة إني حتى لما كبرت وافتكر الموضوع افتكر أني عشت ألم الحب، أنا كان يهمني ألم الحب أكتر من الحب نفسه لأني دراما كوين أوي، وبعد ما كبرنا معرفناش بعض".

واصلت: "أتمنى أن بنتي متكررش تجربة الحب بدري، وجعلي قلبي بجد، وكنت صغيرة بزيادة ويارب بنتي تأجل الحب للعشرينات".

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا" عام 2020.