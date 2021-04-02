نسرين طافش عن كثرة الشائعات حولها: "ما لقوا في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نسرين طافش، سر كثرة الشائعات التي تتردد حولها، قائلة: "يمكن عشان أنا في حالي ومش بتاعت مشاكل".

وأضافت نسرين، ببرنامج "أسرار النجوم" على "نجوم F.M"، "أنا عمري ما اتكلمت عن زميل أو زميلة بشكل وحش، وفي ناس حاولوا يأذوني ولكن مش بتكلم عنهم بطريقة وحشة".

تابعت: "أنا استحالة أبادر بالأذية، أنا مركزة في نفسي، وللأسف فيه ناس كتير مركزة معايا، بيتمنوا زوال النعمة اللي عندي، أعداء النجاح كتير أوي، ما لقوا في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين".

جدير بالذكر أن نسرين طافش تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "المداح" مع النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت وغيرهم.

العمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.