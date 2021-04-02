أول تعليق من هنادي مهنا بعد إصابة والدها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

دعت الفنانة الشابة هنادي مهنا، لكل مرضى المسلمين بالشفاء؛ وذلك في أول تعليق لها بعد إصابة والدها الموسيقار الكبير هاني مهنا، بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت هنادي، عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام": "يارب اشفي كل مرضى المسلمين ومتوجعش قلب أم أو أب على أولادهم ولا أولاد على أهلهم بحق أيام رمضان المفترجة اللي داخلة علينا، وبحق حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يارب، اللهم أمين يارب".

وفي "ستوري" أخرى كتبت: "اللهم بلغنا رمضان، من غير أن نرى دمعة حبيب ولا فراق غالي ولا استمرار وباء، اللهم اكشف عنا البلاء وسيء الأسقام، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال، وارفع الغمة عن الأمة يارب العالمين".

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، كشفت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن إصابة الموسيقار الكبير هاني مهنا بفيروس كورونا المستجد، ونقله إثر ذلك لأحد المستشفيات.

وطلبت مصطفى من جمهور الفنان الكبير الدعاء له، متمنية أن يكون بخير في الأيام المقبلة.