"أمي كانت بتربطني في السرير ومعنديش بطاقة تموين".. أبرز ما قاله حكيم مع "أبلة فاهيتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل النجم الشعبي حكيم، ضيفا على برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" المذاع على قناة "on"، مساء الخميس.

وكشف حكيم تفاصيل عديدة عن حياته الشخصية ومشواره الفني خلال الحلقة، ونستعرض لكم أبرز ما قاله في السطور التالية:

- اسمي في البطاقة عبد الحكيم عبد الصمد كامل.

- تاريخ ميلادي 6 أكتوبر 1962.

- برج الميزان.

- معنديش بطاقة تموين.

- ساكن حاليا في التجمع.

- كُنت في الطفولة بمدرسة الراهبات بـ"مغاغة".

- كنت شاطر في مادة "البلاغة".

- إحنا 6 إخوات وأنا آخر العنقود.

- مهنة والدي كانت "عمدة".

- أمي كانت بتربطني في رجل السرير أو المكتب أو الترابيزة أو سلك التليفون.

- كُنت بزوغ كتير من المدرسة.

- كُنت بضّرب في البيت كل 3 دقائق.

- مكنتش أتوقع نجاح أغنية "حلاوة روح"، وكنت قلقان منها شوية.

- غنيت أمام 6 آلاف شخصية من أشهر شخصيات في العالم في توزيع جائزة نوبل للسلام.

- غنيت مع ناس جامدين أوي برة مصر.

- مش بعرف أغني غير باللهجة المصرية، منها (صعيدي وبورسعيدي).

- (إديني قلبك).. للمطرب عبد الباسط حمودة.. كانت معمولة لي ومخدتهاش لأن في ناس وقفت نفسي منها، وبقالها 27 سنة، ومندمتش إني مخدتهاش، لأنها مكنتش هتنجح معايا.

- ندمت على أغنية "كلام الناس" لجورج وسوف.. الأغنية دي كانت معمولة لي، وندمت عليها جدًا، لأني مكنتش حاطط في دماغي إني أعمل اللون ده وقتها، ووقتها كنت بأسس في لون معين بالغناء.

جدير بالذكر أن الفنان حكيم ينتظر طرح أغنيته الجديدة "الناس السهرانين" عبر قناته على "يوتيوب"، خلال الفترة المقبلة وهي من كلمات الشاعر شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا.