عمليات بـ 1.5 مليون يورو.. “تهم احتيال” تلاحق مغنياً شهيراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: اعتاد مغني الراب التونسي الفرنسي سواغ مان أن يلهب مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعه المصورة التي تظهره يشعل أوراقاً نقدية من فئة 500 يورو، لكنه حالياً موضع ملاحقة قضائية للاشتباه باحتياله على عشرات المعجبين في عمليات لا تقل قيمتها عن 1.5 مليون يورو.

وكان المغني البالغ 34 عاماً المتحدر من مدينة نيس الساحلية جنوب شرقي فرنسا، واسمه الأصلي عتاب زعيبت، أوقف في يوليو 2019 وأودع السجن في تونس بسبب تحويلات مشبوهة على حسابه من سويسرا بأكثر من 6 ملايين يورو.

كما حكم عليه القضاء التونسي الاثنين بعقوبة السجن لخمس سنوات وبدفع غرامة بقيمة مئة ألف دينار (30 ألف يورو) بتهمة تبييض الأموال والاحتيال. وصودرت أملاك له تقرب قيمتها من خمسة ملايين يورو، فيما تتواصل التحقيقات في فرنسا وتونس في حق مغني الراب الذي حقق شهرة واسعة بوشم شعار الماركة التجارية “لوي فويتون” على رأسه.

يشار إلى أن مان عُرف على وسائل التواصل الاجتماعي بملابسه الباذخة البراقة قبل أن يظهر في برامج تلفزيونية في فرنسا وتونس.

ظاهرة على الإنترنت

قدم زعيبت نفسه باسم ريان سانشيز الذي تركته والدته اليهودية التونسية ووالده البرازيلي وعاش مشرداً في الشارع. لكن أفرادا من عائلته أكدوا في مداخلات إعلامية في وسائل إعلام تونسية أنه ولد ونشأ في عائلة تونسية فرنسية.

شكّل ظاهرة على الإنترنت منذ مطلع العقد الماضي، وجمع الكثير من المال حين كان منسق أسطوانات في إحدى البلدان. ويدير إمبراطورية افتراضية على مواقع التواصل عبر الإنترنت إذ يتابعه مئات الآلاف على مختلف الشبكات الاجتماعية.

تعمّد إثارة الجدل في إطلالاته الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، خصوصا من خلال ارتدائه ملابس من ماركات عالمية ومجوهرات وساعات فارهة وظهوره بأفخم السيارات.

“ضجة تعمّر طويلاً”

وقال في حوار مع صحيفة “لوموند” في العام 2015 إنه يثير “ضجة تعمّر طويلاً”، مؤكداً: “حققت ثروتي من الإنترنت ثم من العقارات” في ميامي وبلد آخر.

كما أشار خلال إطلالة عبر قناة “كانال بلوس” الفرنسية في 2016 إلى أنه يسعى لترسيخ فكرة أنه بالإمكان تجاوز كل الصعوبات. غير أن شهادات كثيرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة اتهمها فيه أصحابها بالاحتيال عليهم ثم أنشأوا منظمة إثر ذلك في فرنسا.

وبحسب هذه المنظمة التي تحمل عنوان “سواغ أوكسيليوم”، فإن قائمة ضحايا عمليات الاحتيال المفترضة تضم خصوصاً العشرات من معجبيه الشباب بين سن 13 و35 عاماً، وغالبيتهم يتابعونه بهدف الاقتداء بمسيرته وتكوين ثروة في وقت وجيز.

“تمويل مشاريع”

ووفق الاتهامات الموجهة إليه، كان مغني الراب يطلب إيداعات مالية لتمويل مشاريع إنسانية أو خيرية أو تجارية.

كما تشمل لائحة الضحايا المفترضين عشرات التونسيين والجزائريين والفرنسيين والكنديين، وقد دفعوا مبالغ مالية تراوح بين بضعة آلاف ومئات الآلاف من اليوروهات. وحسب المنظمة فإن عدداً من هؤلاء الشباب رفعوا شكاوى قضائية ضده، لكن آخرين لم يتمكنوا من ذلك لأن مان كان يقدم معلومات مغلوطة عن هويته.

21 ضحية مفترضة

إلى ذلك أفاد محامون في تونس أنه وخلال عامي 2019 و2020، تقدم 21 ضحية مفترضة بشكاوى قضائية في عمليات احتيال لا تقل قيمتها عن 1,5 مليون يورو.

وأصدر القضاء التونسي بمنع سفر المغني في أبريل 2019.

ويقول محامي مان، مهدي الوزير إن التحويلات المشبوهة على حساب المغني من سويسرا كانت موجهة لشراء آلات صناعية في صفقة كان هو وسيطاً فيها. وقد دين مواطن سويسري متوارِ في هذه القضية، بحسب القضاء التونسي.

“علاقات تجارية”

أما بشأن الشكاوى القضائية المرفوعة ضد المغني من قبل المعجبين، فيقول محاميه إنها ترتبط بديون غير مسددة “في إطار علاقات تجارية”.

كما صدرت أيضا بحق مان مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي بتهمة استغلال الثقة في نوفمبر 2019.

وتعود آخر رسالة نشرها المغني على صفحاته عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى سنة 2019، وهي صورة أرفقها بتعليق جاء فيه: “إذا كانت هذه آخر صورة لي، فإني سأشتاق لكم كثيرا”.