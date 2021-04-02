مقتل قريبة محمود نصر خنقاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نعى النجم السوري محمود نصر قريبته الشاعرة والطبيبة ليندا ابو حسن التي ماتت قتلاً، بكلمات غاضبة وحزينة عبر حساباته على شبكات التواصل الإجتماعي.

وغرّد نصر في “تويتر”: “لا تسألوا كيف قُتِلَت فلقد سئمتُ السؤال. إنّها الحرب. ضيّعكِ عويلُ الرّصاصِ (نسبة لديوان شعر أصدرته) ذات مرة في لبنان وأتى عويلُ الموت ليضيّعَكِ ها هنا في بلدكِ، بين أهلك وناسك الآن”.

وأضاف: “ابنة خالتي الطبيبة والشاعرة ليندا أبو حسن لكِ الرحمة و لروحكِ السلام. وداعاً يا حبيبة”.

وكشفت مصادر مقرّبة من نصر لـ”النهار العربي” أنّ أقارب الضحية عثروا عليها ميتة في منزلها في قرية شقا في السويداء جنوب العاصمة دمشق.

وأفادت التحقيقات الجارية حتى الساعة أنّ أبو حسن قُتلت خنقاً بدافع السرقة، لا سيما أنّ آثار التخريب واضحة في المنزل.