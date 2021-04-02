حكيم يفجر مفاجأة بشأن أغنية جورج وسوف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف المطرب المصري حكيم مفاجأة بشأن الأغنية الشهيرة “كلام الناس” التي قام بغنائها المطرب السوري جورج وسوف، وذلك عندما حلّ ضيفاً على برنامج “لايف من الدوبلكس” الذي تقدمه الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”.

وقال حكيم المعروف بأنه أحد أهم نجوم الأغنية الشعبية في مصر، خلال فقرة “الدمية كارو” ابنة “أبلة فاهيتا”، إن أغنية “كلام الناس” للمطرب جورج وسوف تمت صناعتها من أجل أن يقوم هو بغنائها لكنه اعتذر عنها وقتها.

وأكد حكيم أنه ندم كثيراً على تفويت فرصة غناء “كلام الناس” لأنها حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها وحتى الآن، مبرراً سبب اعتذاره عنها بأنه كان يعمل على لون غنائي معين يتم تأسيسه وقتها وكانت “كلام الناس” لا تتناسب مع هذا اللون وقتها.

ودار حوار طريف بين حكيم وكارو تبادلا فيه المزاح، وكشف أيضاً عن أن أغنية “اديني قلبك” للمطرب المصري الشعبي عبد الباسط حمودة تمت صناعتها له لكنه اعتذر عنها أيضاً، موضحاً أنه لم يندم على عدم غنائه لها مبرراً سبب الاعتذار بأن بعض المقربين منه نصحوه بعدم غنائها لأنها لن تضيف له.

وتطرق الحوار للحديث عن الطفولة وكشف بعض المعلومات عنه، فقال إن اسمه بالكامل عبد الحكيم عبد الصمد كامل، وتاريخ ميلاده 6 أكتوبر عام 1962، وهو من سكان منطقة التجمع بالقاهرة.

وأوضح أنه التحق في المرحلة الابتدائية بمدرسة الراهبات في مغاغة، وأن أكثر معلومة يتذكرها من المدرسة هي أن الأرض كروية وتدور، مبيناً أن له خمسة أشقاء وهو السادس وترتيبه الأخير بينهم، وكان والده عمدة البلد.

وبيّن أنه يتذكر في طفولته أن والدته عندما كانت تربطهم في “رجل التربيزة أو المكتب”، معقباً بأن أغنية “حلاوة روح” كانت من أكثر الأغاني التي لم يتوقع نجاحها وكان قلقاً بشأنها.