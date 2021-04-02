كيف فاجأ أحمد الفيشاوي زوجته في عيد ميلادها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قرر الفنان المصري أحمد الفيشاوي أن يفاجئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال تحضير احتفال رومانسي داخل إحدى الأماكن على ضفاف النيل.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه على موقع “انستغرام” مقطع فيديو أثناء اصطحاب زوجته “نادية” للمكان، وعلق: “كل عام وأنتي بخير يا حبي”.

وأعربت زوجته عن سعادتها البالغة خاصة عندما تفاجأت بكتابة اسمها بالورود والشموع على إحدى الطاولات.

وسبق أن كشف أحمد الفيشاوي عن كيفية تعرفه على زوجته الحالية وقصة الحب التي نشأت بينهما، موضحاً أنها كانت من أشد المعجبين به كفنان من قبل أن يلتقوا في الواقع.

وأضاف الفيشاوي في تصريحات تلفزيونية أنه طلب منها الزواج في أول لقاء بينهما، والذي صادف يوم شم النسيم، عندما أقام والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وليمة لأصدقائه في المنزل، وحضرت برفقة صديق مشترك.

وأوضح أنه أحبها من النظرة الأولى، وقال لوالده إنه يريد أن يتزوجها، وأبدى والده موافقته معلقاً: “عندك حق تتجوزها”.

وقال إن زوجته الحالية لها دور كبير في استقرار حياته وتغيير شخصيته، مؤكداً أنها لا تتدخل في أعماله تماماً.