بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: مُرسّخاً نفسه كموطنٍ للإنتاجات العربية من المحيط إلى الخليج، يضع “شاهد VIP” -منصة الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC” – الدراما المغربية “ولاد المرسى” في متناول المشاهدين العرب حول العالم. تدور أحداث العمل حول حرب شرسة تدور رحابها بين عائلتين ثريّتيْن تتصارعان على تزعّم أساطيل الصيد البحري في أعالي البحار، ضمن أجواء ملؤها التشويق والإثارة والجريمة والحب، في الدراما المغربية “ولاد المرسى” على “Shahid VIP” ابتداءً من 4 أبريل، كما تُعرض كل حلقة على MBC5 بعد 24 ساعة من عرضها على “شاهد VIP”.

تدور أحداث العمل حول شابٍ ثري أرعن ومتهوّر ذي سوابق عدلية، يغادر السجن بعد قضاء مدة عقوبته لأسباب تتعلق بالمخدرات، وفي نيّته بداية حياة جديدة عنوانها الإستقامة وتحمّل مسؤولية إدارة شركة والده. هل يتمكن الشاب مهدي من تحقيق ما يصبو إليه والمحافظة على استقامته بعد أن يجد نفسه وسط حرب شرسة يشنّها أعداء والده للسيطرة على أعمال العائلة ضمن سلسلة من الجرائم والأكشن والمؤامرات؟ وهل ينجح في استعادة حبّ حياته والعودة إلى حبيبته التي خسرَ قلبها عقب دخوله إلى السجن؟

“ولاد المرسى” من بطولة: أمين الناجي، نادية آيت، عزيز داداس، عبد السلام البوحسيني، محمد الشوبي، سهام أسيف، ماجدولين الإدريسي، ناصر اقباب، فاطمة الزهراء الحرش، عبد النبي البنيوي، وآخرين.

يُعرض “ولاد المرسى” على “شاهد VIP” ابتداءً من 4 أبريل 2021، وعلى MBC5 ابتداءً من 5 أبريل الساعة 8 مساءً بتوقيت الرباط.