بسمة بوسيل تودع والدها بكلمات مؤثرة: "ربنا يرحمك يا أغلى من روحي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت، صباح الجمعة، والد الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم المصري تامر حسني.

وكشفت بسمة عن حزنها الشديد في رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" قائلة: "راح القلب اللي كان بيصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة إنه هو اللي كان حياتي كلها.. ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا.. إنا لله وإن إليه راجعون".





وأضافت بسمة: "اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك، واجمعني به يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا رب يا رحيم".

واختتمت بسمة دعاءها لوالدها بقولها: "ربي إنه ليس معي ولكنه في قلبي وفي دُعائي، انتقل إلى جوارك، لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي؛ اللهمّ ارحم أبي بقدر اشتياقي له، اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كل شيء فارحم أبي رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه، اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً، يا رب يا رحيم".

يذكر أن بسمة بوسيل قررت أن يقتصر العزاء على أفراد العائلة بسبب جائحة كورونا، تفادياً لخطر الإصابة بالعدوى.